В изумрудном платье и бежевом тренче: герцогиня Камилла посетила фестиваль

Герцогиня Корнуольская, как известно, очень любит читать и всегда с огромной радостью поддерживает различные проекты, связанные с книгами.

Во время отдыха в Шотландии герцогиня Камилла посетила Нэрнский фестиваль книги и искусств и благотворительный фонд защиты окружающей среды Green Hive в Общественном центре Нэрна в Нэрне.

На эти два мероприятия супруга принца Чарльза приехала в изумрудном платье поверх которого надела бежевый плащ, обула нюдовые туфли из кожи на невысоких устойчивых каблуках, а в руках держала букет желтых цветов.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

У герцогини была безупречная прическа, легкий макияж подчеркивал лицо, Камилла надела серьги-висюльки и несколько браслетов.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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А несколько дней назад Камилла и Чарльз, которые в Шотландии носят титулы герцога и герцогини Ротсейских, посещали художественную галерею и музей Келвингроув, чтобы отметить его 120-летие. На публике Камилла появилась ы уже хорошо знакомом нам синем платье с принтом перьев, с длинными рукавами и аккуратным воротником. К нему подобрала бежевые кожаные туфли на каблуках, пеструю маску.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

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Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в графства Девон и Корнуолл (17 фото)

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