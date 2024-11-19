В изумрудном платье и босоножках: принцесса Мадлен вышла на красную дорожку в Нью-Йорке

Шведская принцесса Мадлен появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке.
42-летняя дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава посетила гала-вечер в честь 25-летия Всемирного детского фонда в Нью-Йорке.
На дорожке принцесса Мадлен блистала в изумрудном платье-миди с россыпью страз и длинными рукавами, которое сочетала с остроносыми босоножками, также усыпанными стразами на каблуках.
У Мадлен был красный маникюр и педикюр, она надела серьги-висюльки из камней, распустила и красиво уложила волосы, а также сделала выразительный макияж, подчеркивающий ее натуральную красоту.
Кстати, принцесса Мадлен – единственная дочь шведской королевской пары, которая внешне очень похожа на свою мать Сильвию. Так как ее старшая сестра кронпринцесса Виктория и ее брат принц Карл Филипп – копия их отца.
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