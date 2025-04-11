В изумрудном платье и черном жакете: стильная принцесса Евгения посетила Китай

Принцесса Евгения / © Getty Images

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В Китае принцесса посетила престижное мероприятие Art Basel.

35-летняя принцесса выбрала для выхода в свет изумрудно-зеленое платье со смелым разрезом до бедра, а сверху надела удлиненный черный блейзер с золотыми пуговицами от бренда Reiss. Она дополнила свой образ черной плюшевой сумкой Serrano от Divlos и подвеской на шее.

Принцесса Евгения — директор художественной галереи Hauser & Wirth. Ранее она неоднократно рассказывала о том, что с самого детства мечтала работать в сфере искусства.

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«Я знала, что точно не стану художником, но я знала, что эта отрасль для меня. Мне нравится делиться своей страстью к искусству с людьми», — говорила принцесса в интервью Harper’s Bazaar.

Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Евгения в платье-рубашке и блейзере сходила на выставку во время визита в Саудовскую Аравию.

Принцесса Евгения / © Getty Images

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