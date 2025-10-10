ТСН в социальных сетях

В изумрудном платье и с клатчем в тон: королева Рания вышла в свет в безупречном образе

Королева Иордании посетила город Маан на юге Иордании, где появилась в традиционном южноиорданском костюме.

Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Рания сделала это, чтобы продемонстрировать поддержку монархией местных инициатив, направленных на расширение экономических прав и возможностей и социальное возрождение.

В ходе своего визита королева встретилась с владельцами малого бизнеса и бенефициарами Фонда Аль-Аман для будущего сирот — организации, основанной ею для поддержки взрослых сирот в их образовании и профессиональном развитии.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

В этот выход королева облачилась в платье от местного бренда Nora Twaissi. Как объясняет сама дизайнер, «это платье считается нарядом для особых случаев, которое выделяет женщин региона своим цветом и неповторимым стилем», пишет Vanitatis.

Этот вид одежды, изготовленный из шелка, красивого изумрудного цвета, отличается разноцветным полосатым рисунком и свободным, струящимся кроем. Рания дополнила его клатчем и несколькими золотыми украшениями, а волосы собрала сзади на затылке заколкой. Конечно же Ее Величество не обошлась без выразительного макияжа на лице.

Напомним, вчера мы рассказывали о невестке Рании — принцесса Раджве, которая сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна в поездке в Европу и продемонстрировала лаконичный образ, выбрав черное платье и клатч Bottega Veneta — бренд, который любит и сама королева.

Кронпринцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Getty Images

Кронпринцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Getty Images

