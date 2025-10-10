- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
В изумрудном платье и с клатчем в тон: королева Рания вышла в свет в безупречном образе
Королева Иордании посетила город Маан на юге Иордании, где появилась в традиционном южноиорданском костюме.
Рания сделала это, чтобы продемонстрировать поддержку монархией местных инициатив, направленных на расширение экономических прав и возможностей и социальное возрождение.
В ходе своего визита королева встретилась с владельцами малого бизнеса и бенефициарами Фонда Аль-Аман для будущего сирот — организации, основанной ею для поддержки взрослых сирот в их образовании и профессиональном развитии.
В этот выход королева облачилась в платье от местного бренда Nora Twaissi. Как объясняет сама дизайнер, «это платье считается нарядом для особых случаев, которое выделяет женщин региона своим цветом и неповторимым стилем», пишет Vanitatis.
Этот вид одежды, изготовленный из шелка, красивого изумрудного цвета, отличается разноцветным полосатым рисунком и свободным, струящимся кроем. Рания дополнила его клатчем и несколькими золотыми украшениями, а волосы собрала сзади на затылке заколкой. Конечно же Ее Величество не обошлась без выразительного макияжа на лице.
Напомним, вчера мы рассказывали о невестке Рании — принцесса Раджве, которая сопровождала своего мужа кронпринца Хусейна в поездке в Европу и продемонстрировала лаконичный образ, выбрав черное платье и клатч Bottega Veneta — бренд, который любит и сама королева.