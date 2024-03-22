В изумрудном платье и любимом черном кейпе: королева Камилла на мероприятии близком ее сердцу

Во время визита в Северную Ирландию королева Камилла продемонстрировала несколько образов в зеленых оттенках.

76-летняя Камилла присутствовала на мероприятии, организованном Королевским читальным залом по случаю Всемирного дня поэзии в замке Хиллсборо в Белфасте.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На ней было изумрудное платье Anna Valentine, сверху она набросила короткую черную кейп-накидку Amanda Wakeley и обула высокие сапоги из замши Russell & Bromley на невысоких каблуках.

Камилла взяла с собой сумку DeMellier London – одного из ее любимых брендов и кожаные перчатки. В руках у нее был букет цветов, на запястье сверкал браслет Van Cleef & Arpels, а ногти были накрашены прозрачным лаком. Также королева надела жемчужные серьги, сделала классическую прическу и макияж и завершила образ брошью с бриллиантами и зеленой эмалью.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В первый день своего визита мы видели на королеве Камилле другую очень сентиментальную брошь.

А пока супруга монарха путешествует по работе, Чарльз III появился на аудиенции в Букингемском дворце. Несмотря на диагноз рака король продолжает работать, хотя и не исполняет в полной мере свои королевские обязанности.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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