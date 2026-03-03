ТСН в социальных сетях

В изумрудном платье и с чокером из бисера на шее: баварская принцесса посетила премьеру фильма

Баварская принцесса Софи-Александра посетила светское мероприятие в Мюнхене.

Ольга Кузьменко
Принцесса Софи-Александра

Принцесса Софи-Александра / © Getty Images

Супруга баварского принца Людвига побывала на премьере фильма «Nawi — Dear Future Me» («Мое будущее, мои мечты») в кинозале Astor Film Lounge в Мюнхене.

Для выхода в свет принцесса выбрала изумрудное платье-миди с квадратным декольте и темные замшевые туфли на шпильке. Лаконичный образ Софи-Александра дополнила чокером из разноцветного бисера на шее, серьгами-гвоздиками с бриллиантами, сделала макияж с блестящими светлыми тенями на веках и розовым блеском на губах, а также распустила волосы, накрутив их красивыми крупными локонами.

Принцесса Софи-Александра / © Getty Images

Принцесса Софи-Александра / © Getty Images

Как и королева Испании Летиция, которая не покрывает ногти лаком, принцесса баварская решила не наносить покрытие и оставить ногти в натуральном виде.

