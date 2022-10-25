В изумрудном платье и с голубем на груди: Джилл Байден на мероприятии в Белом доме

Первая леди США выступила на круглом столе на тему борьбы с раком молочной железы и шейки матки.

Джилл Байден приняла участие в национальном круглом столе Американского онкологического общества на тему рака молочной железы и шейки матки. Мероприятие прошло в рамках программы Cancer Moonsho администрации Байдена в государственной столовой Белого дома в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в изумрудном платье миди с короткими рукавами. Талию она подчеркнула зеленым кожаным поясом. К платью Джилл прикрепила, как символ мира, брошь в виде золотого голубя с оливковой ветвью в клюве.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Жена президента сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и украсила шею золотыми цепочками и любимой подвеской с надписью Mama.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В ушах у нее были элегантные серьги с изумрудами, а на руках – золотые браслеты и часы.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Мероприятие поддержала певица Мэри Джей Блайдж, которая пришла в белом мохнатом коротком платье и босоножках с жемчугом. Объемная прическа с кудрями, макияж с акцентом на длинных пышных ресницах, жемчужное ожерелье и длинный красный маникюр завершили ее лук.

Мэри Джей Блайдж и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Артистка рассказала, что потеряла теток и других членов семьи из-за рака груди и шейки матки. Она призвала женщин регулярно проверяться.

Джилл Байден и Мэри Джей Блайдж / Фото: Associated Press

Напомним, с похожей золотой брошью, но большего размера, Леди Гага появилась на инаугурации Джо Байдена в 2021 году. Золотого голубя артистка прикрепила к сине-красному наряду от Schiaparelli.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Getty Images

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