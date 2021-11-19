В изумрудном платье и с макияжем ярче обычного: герцогиня Кейт и принц Уильям в Королевском Альберт-Холле

В изумрудном платье и с макияжем ярче обычного: герцогиня Кейт и принц Уильям в Королевском Альберт-Холле

Вчера вечером герцог и герцогиня Кембриджские посмотрели представление в Королевском Альберт-Холле, в Лондоне.

39-летняя герцогиня появилась на публике в платье от Jenny Packham, сшитом на заказ. Наряд с длинными рукавами, структурированными плечами и кристаллами вокруг декольте и талии она выглядела просто сияющей. Изумрудный цвет очень идет герцогине. Кстати, впервые этот наряд Кейт надела во время тура в Ирландию.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Вечерний образ герцогиня Кэтрин дополнила зеленым клатчем тоже от Jenny Packham, серьгами Missoma "Zenyu" и туфлями-лодочками Emmy London "Rebecca Greenery". У Кейт был макияж чуть более насыщенный, чем обычно, а волосы уложены красивыми волнами. В ушах были золотые серьги, а маникюр выполнен в светлом оттенке.

Принц Уильям был в синем бархатном смокинге, белой рубашке, черных брюках и лаковых туфлях.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Перед представлением Кэтрин и Уильяму вручили программки и букет под названием "Золотой век Рождества в Бринсворт-хаус". Цветы для букета были собраны в саду дома престарелых, который находится под управлением Royal Variety Charity.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

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