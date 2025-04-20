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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В изумрудном платье и с ободком: принцесса Беатрис в красивом образе появилась на службе

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци посетили пасхальную службу, возглавляемую королем Чарльзом и королевой Камиллой.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Беатрис надела сегодня изумрудное платье длины миди с маленькими пуговицами на груди, длинными рукавами и пуговицами на них от Beulah London. Она была обута в сатиновые туфли такого же оттенка на каблуках и с застежками вокруг щиколотки Emilia Wickstead, а в руках несла миниатюрную сумку на ремешке-цепочке от Chanel.

Вместо шляпы Беатрис надела ободок, а рыжие волосы распустила и собрала черной заколкой с бантом. У принцесса был легкий макияж, и тонкая золотая цепочка была на запястье.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Associated Press

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Associated Press

Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци был в темно-синем классическом костюме, который он сочетал с белой рубашкой и песочно-желтым галстуком в принт. А также положил белый платок в нагрудный карман своего пиджака. Эдо держал свою жену за руку.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / © Getty Images

Возглавляли пасхальную службу король Чарльз и королева Камилла.

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