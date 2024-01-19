В изумрудном платье и с ярким мейкапом: испанская принцесса побывала на модном показе

Инфанта была запечатлена фотографами во время Международного показа мод фламенко SIMOF 2024 в конференц-центре FIBES.

Она была в изумрудном платье и синем бархатном жакете сверху, сделала лаконичную прическу и подчеркнула в макияже глаза и нанесла на губы яркую помаду, а также сделала красный маникюр. В руках у нее была бежевая стеганная сумка, на шее массивное золотое колье и еще несколько подвесок, а на груди пришпилена брошка с зелено-желтыми камнями. Также Елена надела небольшие золотые серьги-кольца.

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

В прошлый раз принцесса Елена появилась на публике в ярком костюме и с цветком на груди. Она любит такими экстравагантными аксессуарами дополнять свои образы. Тогда принцесса посетила церемонию, где вручила награду "Золотое ухо 2023" испанскому тореадору Пако Уренья.

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