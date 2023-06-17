В изумрудном платье и серьгах Дианы: принцесса Уэльская в роскошном образе появилась на параде в Лондоне

Принцесса Уэльская приняла участие в параде Trooping The Color, который состоялся в честь официального дня рождения короля в Лондоне. Фотографы запечатлели, как Кейт ехала в карете вместе с королевой Камиллой.

Королева Камилла и принцесса Уэльска / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская выглядела роскошно. На ней было красивое платье изумрудного оттенка от бренда Andrew Gn dresses, декорированное украшениями из драгоценных камней. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру принцессы.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Аутфит Кейт Миддлтон дополнила элегантной шляпой от Philip Treacy и красивыми сапфирово-бриллиантовыми серьгами принцессы Дианы. К платью принцесса приколола золотую брошь ирландской гвардии в виде трилистника с маленьким изумрудом от Cartier. Она сделала элегантную прическу и макияж с акцентом на глазах.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин выбрала для мероприятия наряд зеленого цвета, чтобы подчеркнуть свою связь с ирландской гвардией, ведь теперь она полковник.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На балконе Букингемского дворца принцесса Уэльская появилась уже вместе со своим мужем – принцем Уэльским Уильямом и их детьми.

Принц и принцесса Уэльские с детьми / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Уэльская в шелковом платье-рубашке от Cefinn с леопардовым зелено-синим принтом, длинными рукавами, поясом и V-образным декольте встретилась с медицинскими работниками, участвующими в новом исследовании Центра раннего детства Королевского фонда.

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