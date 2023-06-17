В изумрудном платье и серьгах Дианы: принцесса Уэльская в роскошном образе появилась на параде в Лондоне

Кейт Миддлтон продемонстрировала очень красивый аутфит на торжественном мероприятии.
Принцесса Уэльская приняла участие в параде Trooping The Color, который состоялся в честь официального дня рождения короля в Лондоне. Фотографы запечатлели, как Кейт ехала в карете вместе с королевой Камиллой.
Принцесса Уэльская выглядела роскошно. На ней было красивое платье изумрудного оттенка от бренда Andrew Gn dresses, декорированное украшениями из драгоценных камней. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру принцессы.
Аутфит Кейт Миддлтон дополнила элегантной шляпой от Philip Treacy и красивыми сапфирово-бриллиантовыми серьгами принцессы Дианы. К платью принцесса приколола золотую брошь ирландской гвардии в виде трилистника с маленьким изумрудом от Cartier. Она сделала элегантную прическу и макияж с акцентом на глазах.
Кэтрин выбрала для мероприятия наряд зеленого цвета, чтобы подчеркнуть свою связь с ирландской гвардией, ведь теперь она полковник.
На балконе Букингемского дворца принцесса Уэльская появилась уже вместе со своим мужем – принцем Уэльским Уильямом и их детьми.
Напомним, принцесса Уэльская в шелковом платье-рубашке от Cefinn с леопардовым зелено-синим принтом, длинными рукавами, поясом и V-образным декольте встретилась с медицинскими работниками, участвующими в новом исследовании Центра раннего детства Королевского фонда.
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