В изумрудном платье и сером кейп-пальто: королева Матильда на памятном мероприятии с мужем

Королева Матильда и король Филипп приветствовали собравшихся на церемонии празднования 80-й годовщины битвы в Арденнах, также известной как Арденнское наступление, которая состоялась во время Второй мировой войны.

Ее Величество королева прибыла на встречу в изумрудном платье, шарфе, подобранном ему в тон и сером кейп-пальто. У нее на голове была миниатюрная шляпа с перьями и в руках черный клатч. Также Матильда надела кожаные перчатки и дополнила образ красивыми серьгами.

Король Филипп облачился в теплое темное пальто, шарф и перчатки.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Недавно, напомним, Их Величества презентовали свою рождественскую открытку 2024 года, на которой были запечатлены всей семьей – вместе со своими четырьмя детьми.

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