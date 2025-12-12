ТСН в социальных сетях

108
1 мин

В изумрудном платье и сером пальто: роскошная королева Максима очаровала новым образом

Королева Нидерландов Максима во второй день государственного визита президента и первой леди Финляндии проводит время с госпожой Сюзанной Стубб.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Сегодня они посещли ратушу Рейсвейка для участия в совещании по борьбе с насилием в отношении женщин. Визит завершился встречей с родственниками погибшей жертвы домашнего насилия и с экспертом, имеющим личный опыт.

Королева продолжает демонстрировать безупречный стиль на публике. Сегодня она облачилась в изумрудное платье от любимого бренда Natan и светло-серое пальто с поясом средней длины. Максима подобрала к образу серые аксессуары — шляпу-таблетку, перчатки, клатч и туфли-лодочки из замши на каблуках. Она распустила волосы, сделала красивый макияж и надела несколько новых украшений, в том числе кольцо и браслет на запястье.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Вчера, королева Максима вместе с супругом королем Виллемом-Александром приветствовали в Нидерландах президентскую чету Финляндии. На церемонии приветствия она появилась в голубом юбочном костюме и туфлях на каблуках.

Королева Максима с первой леди Финляндии / © Getty Images

Королева Максима с первой леди Финляндии / © Getty Images

