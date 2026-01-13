В изумрудном платье и синем пальто: королева Максима приехала на банкет во дворец

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима прибыли в Королевский дворец на площади Дам на новогодний прием с членами дипломатического корпуса иностранных дипломатов в Амстердаме.

В этот раз королева облачилась в изумрудное платье и сверху надела кобальтово-синее пальто без воротника. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала выразительный вечерний макияж и завершила образ изумрудными серьгами с бриллиантами.

Король был в черном смокинге, белой рубашке, светло-сером жилете и сером галстуке.

А вчера королевская чета организовала подобный банкет на котором принимала сотни гостей из Нидерландов в Королевском дворце в Амстердаме.