В изумрудном платье и туфлях матери: принцесса Леонор на мероприятии в Мадриде

Наследная принцесса Испании будет все чаще появляться в светском обществе.

Принцесса Астурийская Леонор сегодня вместе со своими родителями королевой Летицией и королем Филиппом VI присутствовала на торжественном открытии 15-го созыва законодательного собрания испанского парламента в Мадриде.

Как наследная принцесса и будущая королева, Леонор теперь часто будет посещать подобные мероприятия, сопровождая своего отца-короля.

Королева Летиция, король Филипп VI и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

На Леонор сегодня было изумрудное платье Adolfo Domínguez, поверх которого она надела пальто верблюжьего цвета от Carolina Herrera, обута девушка была в туфли в тон пальто от Boss из гардероба ее мамы Летиции, а в руках сумка Carolina Herrera, которую Леонор также одолжила мама.

Девушка распустила свои длинные русые волосы, сделала очень легкий дневной макияж и надела серьги Gold&Roses из розового золота 18 карат с бриллиантами и изумрудами, стоимостью 1885 евро.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как принцесса Леонор дала присягу на верность Конституции в присутствии семьи. Это произошло в день ее 18-летия.

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