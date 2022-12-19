В изумрудном платье и в компании мужа и внука: Джилл Байден в объективах фотографов

Первая леди США выбрала для перелета элегантный образ.
В объективы папарацци на южной лужайке Белого дома попал президент США Джо Байден с женой Джилл Байден. Президентские супруги шли на борт Marine One, чтобы отправиться на уикенд в городок Уилмингтон в Делавере.
Первая леди выглядела элегантно. На ней было изумрудное атласное платье, черное длинное пальто по фигуре и замшевые темно-зеленые туфли на шпильках. В ушах у нее были длинные красивые серьги.
Джо был одет в черное классическое пальто, черный костюм, белый рубашку и синий галстук с полосками.
Президент вел за руку их 2-летнего внука Бо, одетого в синюю куртку и брюки с принтом.
Еще с ними уехали родители мальчика – Хантер Байден и его супруга Мелисса Коэн.
Напомним, недавно Джилл продемонстрировала нежный образ в красивом голубом костюме и с новой прической.
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