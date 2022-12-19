В изумрудном платье и в компании мужа и внука: Джилл Байден в объективах фотографов

В объективы папарацци на южной лужайке Белого дома попал президент США Джо Байден с женой Джилл Байден. Президентские супруги шли на борт Marine One, чтобы отправиться на уикенд в городок Уилмингтон в Делавере.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди выглядела элегантно. На ней было изумрудное атласное платье, черное длинное пальто по фигуре и замшевые темно-зеленые туфли на шпильках. В ушах у нее были длинные красивые серьги.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в черное классическое пальто, черный костюм, белый рубашку и синий галстук с полосками.

Президент вел за руку их 2-летнего внука Бо, одетого в синюю куртку и брюки с принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Еще с ними уехали родители мальчика – Хантер Байден и его супруга Мелисса Коэн.

Гантер Байден и Мелисса Коэн / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Джилл продемонстрировала нежный образ в красивом голубом костюме и с новой прической.

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