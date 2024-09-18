В изумрудном платье и золотых босоножках: наследница нидерландского трона блистала на красной дорожке

20-летняя принцесса Оранская присутствовала на открытии государственного парламента.
Катарина-Амалия прошлась по красной дорожке, выйдя из золотой кареты в платье изумрудного цвета Safiyaa с кейп-накидкой, с золотым клатчем Jacquemus и с черными перчатками, которые держала в руках, обула Амалия золотые босоножки Stuart Weitzman на каблуках.
Образ наследной принцессы дополнял золотой ободок на голове Sohi Vilma и серьги-клипсы. Она также распустила свои длинные пшеничные волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза и немного губы.
Ее младшая сестра принцесса Алексия приехала на торжественное мероприятие в красном платье, которое было из гардероба ее матери королевы Максимы и выглядела очень эффектно.
Сама королева Максима облачилась в светло-голубое маки-платье с бантом на плече от Claes Iversen, в руках держала клатч Dior и обута в босоножки на платформе Aquazzura.
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