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В изумрудном платье и золотых босоножках: наследница нидерландского трона блистала на красной дорожке

В изумрудном платье и золотых босоножках: наследница нидерландского трона блистала на красной дорожке

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

20-летняя принцесса Оранская присутствовала на открытии государственного парламента.

Катарина-Амалия прошлась по красной дорожке, выйдя из золотой кареты в платье изумрудного цвета Safiyaa с кейп-накидкой, с золотым клатчем Jacquemus и с черными перчатками, которые держала в руках, обула Амалия золотые босоножки Stuart Weitzman на каблуках.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images
Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Образ наследной принцессы дополнял золотой ободок на голове Sohi Vilma и серьги-клипсы. Она также распустила свои длинные пшеничные волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза и немного губы.

Ее младшая сестра принцесса Алексия приехала на торжественное мероприятие в красном платье, которое было из гардероба ее матери королевы Максимы и выглядела очень эффектно.

Принцесса Алексия / © Getty Images
Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Сама королева Максима облачилась в светло-голубое маки-платье с бантом на плече от Claes Iversen, в руках держала клатч Dior и обута в босоножки на платформе Aquazzura.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

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