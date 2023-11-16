В изумрудном платье-пальто и с брошью свекрови: королева Камилла на мероприятии в Лондоне

Мероприятие посвящено распространенности домашнего насилия и его влиянию на физическое и психическое здоровье людей, женщин и детей, а также способность влиять на позитивные изменения в труднодоступных группах населения по всему Содружеству.

Королева Камилла и Патрисия Скотланд / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла была в темно-зеленом платье-пальто от Anna Valentine и обута в черные замшевые высокие сапоги от Russell & Bromley. У нее на груди пришпилена брошь королевы Елизаветы II с изумрудами и бриллиантами в виде кельтского узла, в ушах жемчужные серьги-висюльки, на шее несколько золотых цепочек с подвесками, их Камилла носит постоянно и на запястье ее любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла и Патрисия Скотланд / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее белокурые волосы уложены в лаконичную прическу, Камилла снова подчеркнула черной подводкой глаза и губы накрасила бежевой помадой, слегка увеличив их контур карандашом. Ранее мы рассказывали, к какой хитрости прибегает королева, чтобы ее губы казались более пухлыми.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее в костюме похожего оттенка Камилла появилась на мероприятии, где они в день рождения короля Чарльза III дали старт новому экологическому проекту.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

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