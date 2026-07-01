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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

В изумрудном платье с бахромой: королева Максима вышла в свет в новом летнем образе

Королева Нидерландов встретилась с детьми во время открытия аккумуляторного парка на электростанции Maxima энергетической компании Engie в Лелистаде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

После участия в Государственном совете вместе с королем Виллемом-Александром и принцессой Амалией, королева Максима во второй половине дня открыла специальный парк электростанции Maxima, которая является одной из самых современных в Европе, недавно переоборудована для работы на водороде в качестве резервного источника энергии и обеспечивает электроэнергией почти два миллиона домохозяйств.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На мероприятии королева появилась в изумрудном платье без рукавов с эффектом мятой ткани и широкой кожаной бахромой на подоле, а также была в головном уборе том же, который надевала на заседание Государственного совета Нидерландов. Максима держала в руках клатч и кожаные перчатки, надела изумрудные серьги с бриллиантами в уши, а волосы собрала в прическу.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нидерландов обожает носить различные экстравагантные украшения и ранее мы уже показывали самые необычные ювелирные изделия королевских особ.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
64
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