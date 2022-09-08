В изумрудном платье с брошью на талии: герцогиня Йоркская на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Герцогиня Йоркская приехала на Венецианский кинофестиваль и вчера блистала там на красной дорожке.
Мама принцесс Беатрис и Евгении посетила благотворительный ужин фонда исследований СПИДа, который прошел в Венеции.
На красную дорожку герцогиня Йоркская вышла в изумрудном платье на запах с брошкой на талии и цветными камнями на рукавах от бренда Reem Acra. В руках герцогиня держала маленький изумрудный клатч, подобранный в тон ее наряду, а обута была в черные босоножки с брошками в виде бабочек из камней.
Рыжие волосы герцогини были распущены, она сделала макияж с акцентом на глаза, надела серьги-висюльки и колье на шею. Также на ее запястье было несколько браслетов.
Также известно, что на Венецианском кинофестивале герцогиня Йоркская посетила премьеру фильма "Сын".
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