В изумрудном платье с цветочным принтом: изысканная Джилл Байден на мероприятиях

У президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден был достаточно насыщенный день. Супруги приняли участие в мероприятии, посвященном Акту о снижении инфляции 2022 года, которое состоялось на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди также выступила на "Саммите молодежи Америки" в Вашингтоне.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот же день Байдены съездили в школу Татналл в Уилмингтоне, штат Делавер, где проголосовали на первоначальных выборах.

Первая леди, как всегда, выглядела прекрасно. Она надела темно-изумрудное платье миди с цветочным принтом, небольшим вырезом, таким же поясом на талии и короткими рукавами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд прекрасно сидели на стройной фигуре первой леди.

Платье она скомбинировала с замшевыми темно-зелеными туфлями на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала красивую укладку и макияж с акцентом на глазах. Образ она дополнила золотыми элегантными серьгами, браслетами, часами и цепочками.

На лицо Байден надела черные очки-авиаторы.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джо был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с узором.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл посетила церемонию 21-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года в Шенксвилле, штат Пенсильвания. Там она появилась в черном тренче и жемчужных украшениях.

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