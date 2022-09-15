В изумрудном платье с цветочным принтом: изысканная Джилл Байден на мероприятиях

Первая леди США обожает носить наряды с флористическим принтом.
У президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден был достаточно насыщенный день. Супруги приняли участие в мероприятии, посвященном Акту о снижении инфляции 2022 года, которое состоялось на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.
Первая леди также выступила на "Саммите молодежи Америки" в Вашингтоне.
В этот же день Байдены съездили в школу Татналл в Уилмингтоне, штат Делавер, где проголосовали на первоначальных выборах.
Первая леди, как всегда, выглядела прекрасно. Она надела темно-изумрудное платье миди с цветочным принтом, небольшим вырезом, таким же поясом на талии и короткими рукавами.
Наряд прекрасно сидели на стройной фигуре первой леди.
Платье она скомбинировала с замшевыми темно-зелеными туфлями на шпильках.
Джилл сделала красивую укладку и макияж с акцентом на глазах. Образ она дополнила золотыми элегантными серьгами, браслетами, часами и цепочками.
На лицо Байден надела черные очки-авиаторы.
Джо был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с узором.
Напомним, Джилл посетила церемонию 21-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года в Шенксвилле, штат Пенсильвания. Там она появилась в черном тренче и жемчужных украшениях.
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