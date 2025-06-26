В изумрудном платье с кожаным поясом: новый выход Брижит Макрон в Нидерландах

Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит Макрон вместе со своими коллегами из Турции, Литвы, Финляндии приняла участие в мероприятии на лодке канала Спидо на реке Маас в Роттердаме, которое состоялось в рамках саммита НАТО в Нидерландах.

Там первая леди Франции продемонстрировала красивый образ в закрытом платье-футляре изумрудного оттенка длины миди. Талию она подчеркнула широким черным кожаным поясом.

Свой лук госпожа Макрон дополнила черными туфлями на шпильках и черным стеганным клатчем. Она надела парик с объемной укладкой, сделала макияж смоки-айс и завершила аутфит черными кожаными браслетами.

Напомним, Брижит Макрон на ужине в Гааге появилась в темно-синем платье в стиле милитари от Louis Vuitton.