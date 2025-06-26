- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1993
- Время на прочтение
- 1 мин
В изумрудном платье с кожаным поясом: новый выход Брижит Макрон в Нидерландах
Первая леди Франции, как обычно, тщательно продумала свой образ для очередного выхода.
Брижит Макрон вместе со своими коллегами из Турции, Литвы, Финляндии приняла участие в мероприятии на лодке канала Спидо на реке Маас в Роттердаме, которое состоялось в рамках саммита НАТО в Нидерландах.
Там первая леди Франции продемонстрировала красивый образ в закрытом платье-футляре изумрудного оттенка длины миди. Талию она подчеркнула широким черным кожаным поясом.
Свой лук госпожа Макрон дополнила черными туфлями на шпильках и черным стеганным клатчем. Она надела парик с объемной укладкой, сделала макияж смоки-айс и завершила аутфит черными кожаными браслетами.
Напомним, Брижит Макрон на ужине в Гааге появилась в темно-синем платье в стиле милитари от Louis Vuitton.