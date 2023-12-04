В изумрудном платье с россыпью камней: Джилл Байден с мужем блистала на церемонии в Вашингтоне

Президентская чета США присутствовала на 46-й церемонии вручения наград Центра Кеннеди в Вашингтоне.

72-летняя Джилл Байден очаровала своим изумрудным платьем, усыпанным пайетками, подобрав к наряду сверкающие серьги с камнями, несколько драгоценных браслетов и золотых украшений в виде тонких цепочек на шее.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала красивую укладку и достаточно насыщенный макияж, сделав акцент на глазах, выразительных скулах и губах.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

81-летний Джо Байден был в черном классическом костюме, белоснежной рубашке и с черным галстуком. На запястье у президента сверкали часы.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Недавно мы показывали, как Байдены приняли участие в традиционном открытии главной елки страны. Джо и Джилл зажгли Национальную рождественскую елку на Эллипсе возле Белого дома в Вашингтоне.

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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