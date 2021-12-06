В изумрудном платье с россыпью камней: первая леди Джилл Байден с мужем сходила в театр

В изумрудном платье с россыпью камней: первая леди Джилл Байден с мужем сходила в театр

Джо Байден и его супруга - первая леди Джилл Байден - посетили оперный театр Кеннеди-центра в Вашингтоне.

Впервые за пять лет на этом мероприятии присутствовал действующий президент, о чем даже шутили со сцены. Экс-президент США Дональд Трамп не присутствовал на концерте во время своего президентства после того, как несколько заслуженных артистов пригрозили бойкотировать гала-концерт в первый год его пребывания в должности, если он будет присутствовать.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Приехав на мероприятие, президент Байден, который был одет в черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку, заслужил бурные овации.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

"Приятно видеть, что президентская ложа снова занята", - приветствовал публику комик и бывший лауреат премии Дэвид Леттерман. Помимо аплодисментов Байден стал героем нескольких шуток.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Во время трибьюта создателя Saturday Night Live Лорна Майкла ведущий "Weekend Update" Майкл Че сказал: "Немного пугает шутить перед президентом Джо Байденом", а затем добавил: "Да ладно, он все еще не спит (шутка про то, как Байден задремал на саммите в Глазго)", - пишет Daily Mail.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

Кроме шуток нельзя не отметить роскошный образ 70-летней Джилл Баден. Она была одета в изумрудное платье, полностью расшитое камнями, с черным поясом на талии, и сеточкой тоже с россыпью камней на груди. На лице у Джилл была черная защитная маска, на запястьях – несколько драгоценных браслетов, а также вечерняя прическа красивыми локонами и макияж.

Джилл и Джо Байден / Associated Press

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