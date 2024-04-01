В изумрудном платье с вырезом и с сумкой Chanel: королева Камилла на пасхальной службе в Виндзоре

Королева Камилла вместе с мужем королем Чарльзом III посетила пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Королевские супруги мило поприветствовали публику, которая собралась на них посмотреть.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Там Ее Величество появилось в красивом образе. На ней было изумрудное платье миди с V-образным вырезом от бренда Anna Valentine, сверху которого она надела черную накидку-пончо Amanda Wakeley, элегантная изумрудная шляпа от Philip Treacy с изысканным декором в тон и черные кожаные перчатки.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Аутфит Камилла дополнила черными замшевыми высокими сапогами на стойких каблуках Russell & Bromley и черной стеганной сумкой от Chanel.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

У королевы была аккуратная укладка и макияж с акцентом на персиковых румянах. Уши она украсила золотыми серьгами с камнями, а шею – золотой цепочкой с подвеской с голубым топазом и бриллиантами от Kiki Mcdonough, а также золотой подвеской, в центре которой был рубин (камень ее рождения в июле), с пятью инициалами ее внуков от первого брака: Лола, Фредди, Элиза, Луис и Гас.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

На запястье у Камиллы был ее любимый браслет Van Cleef & Arpels под названием Vintage Alhambra, исполненный из 18-каратного золота и агата.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

К накидке Ее Величество прикрепило брошь королевы Марии с бриллиантом, сапфиром и изумрудом. В руке Камилла держала букет бело-желтых цветов.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали о малоизвестной черте характера королевы Камиллы, которая может вас удивить.

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