В изумрудном платье со смелым разрезом: принцесса Уэльская появилась на публике

Это центр исследований, обучения и лечения детского психического здоровья, а супруга принца Уильяма, как известно, много времени в своей работе уделяет именно психическому здоровью детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

41-летняя принцесса Кейт покровительствует над центром и поддерживает организацию, в которой нейробиологи и специалисты в области психического здоровья, социальной защиты и образования работают вместе с детьми и семьями над изменением психического здоровья.

Кэтрин приняла участие в круглых столах вместе с экспертами, сотрудниками центра и теми, кто имеет личный опыт проблем с психическим здоровьем, чтобы обсудить поддержку психического благополучия нынешнего и будущих поколений.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Сегодня принцесса в красивом изумрудном платье с пуговицами посередине и короткими рукавами от Suzannah. Образ свой Кейт дополнила парой серег Accessorize и туфлями Alessandra Rich, в которых прошлым летом появлялась на Уимблдоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Особое внимание хочется уделить укладке. Недавно стилист принцессы Уэльской по волосам делился секретами о том, как сделать такую идеальную прическу, как у Кэтрин. Сегодня ее волосы распущены и лишь немного накручены снизу. Выглядит очень естественно и красиво. Макияж также традиционный, как и маникюр – выполнен в светлом оттенке.

Конечно, Кейт не обделила вниманием людей, которые пришли с детьми. Особенно умилялась самым маленьким королевским поклонникам.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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