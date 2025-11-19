В изумрудном платье за 3350 долларов и на шпильках: Мелания Трамп на торжественном ужине

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп устроили в Белом доме торжественный ужин по случаю официального визита к ним наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Первая леди появилась там в изумрудном (в цвет саудовского флага) платье-бюстье приталенного силуэта и с имитацией кожи от бренда Elie Saab, стоимость которого составляет 3350 долларов. Наряд имел драпировку спереди и высокий разрез.

Образ Мелания дополнила темными остроносыми туфлями на высоких шпильках. В ушах у нее были изумрудные серьги, а на руках - кольца с бриллиантами. У нее был макияж смоки-айс, укладка с локонами и боковым пробором и нюдовый маникюр.

Напомним, Мелания Трамп в костюме с принтом "соль с перцем" появилась на мероприятии в Белом доме.