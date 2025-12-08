ТСН в социальных сетях

В изумрудном юбочном костюме: королева Камилла приехала на съемки сериала

Королева Камилла сегодня приехала в Бристоль, где посетила весьма необычное мероприятие.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество отдала дань памяти своей покойной подруге, даме Джилли Купер, посетив съемочную площадку второго сезона сериала «Соперники» на Disney+.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Сегодня во время посещения королевой съемочной площадки этого шоу Ее Величество встретилась с несколькими членами актерского состава. Камилла, приехавшая вместе со своей дочерью Лорой Лопес, посетила несколько съемочных площадок телешоу и использовала свой визит, чтобы отметить британское телепроизводство и возможности, которые шоу предоставляет молодежи в творческих индустриях Юго-Запада.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

«Соперники» основаны на бестселлере Дамы Джилли Купер, впервые опубликованном в 1988 году и вошедшем в ее серию «Хроники Ратшира».

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Для выхода в свет королева выбрала изумрудный юбочный костюм, под жакет надела молочную рубашку на пуговицах и обула замшевые высокие сапоги на устойчивых каблуках. Образ королева дополнила жемчужными серьгами-висюльками, лаконичной прической и легким макияжем.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Визит королевы также позволил ей совершить путешествие во времени, посетив костюмерный цех и посмотрев наряды и модели 1980-х годов.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, сегодня мы показывали рождественскую открытку короля Чарльза и королевы Камиллы, которую теперь все критикуют.

