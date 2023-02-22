В изумрудном жакете и черном платье: президент Молдовы сфотографировалась с Джо Байденом

Президент США принял участие в саммите "Бухарестской девятки" в Варшаве.
Президент Молдовы Майя Санду опубликовала в Instagram фотографии с президентом США Джо Байденом. Они сфотографировались вместе на саммите "Бухарестской девятки" в Варшаве. Во время разговора Санду пригласила Байдена посетить ее страну.
"Наши американские друзья с нами с первых лет Независимости, и мы рады знать, что они все еще с Молдовой, даже в эти сложные времена. Я пригласила президента Байдена посетить нашу страну.
Я передала президенту Байдену, что молдоване хотят оставаться частью свободного мира, жить безопасно и воплощать свою мечту о вступлении в Европейский Союз, а также поблагодарила его за важную поддержку, оказываемую США для экономического развития и демократических трансформаций нашей страны", — написала Санду в посте.
На встрече Майя предстала в твидовом жакете изумрудного цвета с зелеными пуговицами и накладными карманами, которые она сочетала с черными брюками. Президент сделала укладку с прикорневым объемом и нежный макияж.
Байден был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в белые точки.
Напомним, в Киев Джо Байден приехал в галстуке в цвет украинского флага – сине-желтом.
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