В изумрудном жакете и кедах Chanel: Сара Йоркская на мероприятии в Лондоне

Сара Йоркская посетила начальную школу Surrey Square в Лондоне.
На мероприятие герцогиня приехала в изумрудном жакете The Extreme Collection с золотыми пуговицами, под который надела пеструю цветную блузку и черную юбку длины до колен. Обута Сара была в изумрудные кеды от Chanel.
Герцогиня собрала волосы заколкой, сделала легкий макияж глаз и надела миниатюрные золотые серьги-колечки, также на груди у нее была пришпилена брошь, а на запястье было несколько золотых браслетов.
Напомним, месяц назад Сара Йоркская опубликовала трогательный пост после рождения своей второй внучки Афины – это вторая дочь принцессы Беатрис Йоркской.
Читайте также:
- Сходила на прогулку: Сара Йоркская поделилась трогательным видео с корги королевы Елизаветы II
- Раскрыла секрет: Сара Йоркская рассказала, как ее называет король Чарльз
- Кому идет больше: Сара Йоркская повторила на публике образ принцессы Кейт