В изумрудном жакете и кедах Chanel: Сара Йоркская на мероприятии в Лондоне

На мероприятие герцогиня приехала в изумрудном жакете The Extreme Collection с золотыми пуговицами, под который надела пеструю цветную блузку и черную юбку длины до колен. Обута Сара была в изумрудные кеды от Chanel.

Герцогиня собрала волосы заколкой, сделала легкий макияж глаз и надела миниатюрные золотые серьги-колечки, также на груди у нее была пришпилена брошь, а на запястье было несколько золотых браслетов.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Напомним, месяц назад Сара Йоркская опубликовала трогательный пост после рождения своей второй внучки Афины – это вторая дочь принцессы Беатрис Йоркской.

Читайте также:

Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)