В изумрудном жакете и новом ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на рабочей встрече

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Сторе, который приехал в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула предстала на встрече в деловом аутфите. На ней был жакет изумрудного оттенка, кремовый топ и классические черные брюки с поясом.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Фон дер Ляйен дополнила образ новыми бежево-зеленым ожерельем и любимыми серьгами-гвоздями с черными камнями.

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Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече лидеров ЕС и Канады в Брюсселе появилась в приталенном жакете песочного оттенка в мелкий белый горошек и бледно-желтом топе.