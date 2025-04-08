ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

В изумрудном жакете и новом ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на рабочей встрече

Глава Еврокомиссии надела на встречу яркий жакет.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Сторе, который приехал в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула предстала на встрече в деловом аутфите. На ней был жакет изумрудного оттенка, кремовый топ и классические черные брюки с поясом.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Фон дер Ляйен дополнила образ новыми бежево-зеленым ожерельем и любимыми серьгами-гвоздями с черными камнями.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече лидеров ЕС и Канады в Брюсселе появилась в приталенном жакете песочного оттенка в мелкий белый горошек и бледно-желтом топе.

Дата публикации
Количество просмотров
184
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie