- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 184
- Время на прочтение
- 1 мин
В изумрудном жакете и новом ожерелье: Урсула фон дер Ляйен на рабочей встрече
Глава Еврокомиссии надела на встречу яркий жакет.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Сторе, который приехал в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.
Урсула предстала на встрече в деловом аутфите. На ней был жакет изумрудного оттенка, кремовый топ и классические черные брюки с поясом.
Фон дер Ляйен дополнила образ новыми бежево-зеленым ожерельем и любимыми серьгами-гвоздями с черными камнями.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече лидеров ЕС и Канады в Брюсселе появилась в приталенном жакете песочного оттенка в мелкий белый горошек и бледно-желтом топе.