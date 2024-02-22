В изумрудном жакете и с цветочным платком: Урсула фон дер Ляйен на деловой встрече

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Перед переговорами они встретились с прессой в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Там политик появилась в жакете изумрудного цвета, салатовом топе и черных прямых штанах с кожаным поясом. На плечи она накинула платок с пастельным цветочным принтом.

Ульф Кристерссон и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Наряд Урсула дополнили черными лакированными туфлями с декором. Глава Еврокомиссии сделала объемную укладку, легкий макияж, уши украсила серьгами-гвоздями, а шею – жемчужным ожерельем.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен посетила Елисейский дворец в жакете с золотыми пуговицами и рукавами-фонариками, топе и брюках-клеш.

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