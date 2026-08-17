В изумрудном жакете и с любимой брошью: Елена Зеленская записала видеообращение

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская записала видеообращение к участникам Украинского оркестра свободы, покровительницей которого она является, и опубликовала его в социальной сети.

Перед камерой первая леди предстала в жакете с запахом насыщенного изумрудного цвета. У него были акцентированные плечи и мягкая драпировка на груди.

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К жакету Елена прикрепила свою любимую металлическую брошь в форме карты Украины от бренда Gasanova.

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Зеленская дополнила свой наряд красивой прической с локонами, нежным макияжем и лаконичными белыми серьгами.

В своем посте Зеленская сообщила, что Украинский оркестр свободы отправляется уже в пятый летний тур. Он начался в Большом театре Варшавы и охватит шесть стран Европы и США.

Музыканты выступят в соборе Святого Павла в Лондоне, Концертгебау в Амстердаме, Эльбской филармонии в Гамбурге и Национальном концертном зале в Дублине. Завершится турне двумя концертами в Дэвид-Геффен-холле Линкольн-центра в Нью-Йорке.

Тур получил название «Несокрушимые» — в честь украинцев, борющихся с российским злом. Наряду с произведениями Бетховена и Верди в программе прозвучит музыка современных украинских композиторов.

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В частности, слушатели услышат сюиту из оперы Максима Коломийца «Матери Херсона», посвященной спасению украинских детей из российского плена. Впервые прозвучит и новое произведение, написанное по заказу оркестра, — «Gloria» Богданы Фроляк. Композитор посвятила произведение героям, отдавшим жизнь на войне, и всем защитникам Украины.

«Благодаря этому проекту наша страна заявляет о себе через прекрасные произведения, понятные в любом уголке мира без перевода», — отметила Зеленская.

Первая леди также напомнила, что Министерство иностранных дел Украины присвоило Украинскому оркестру свободы звание почетного посла в сфере культурной дипломатии.

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