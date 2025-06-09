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В изумрудном жакете и с символической брошью: Елена Зеленская сообщила хорошую новость
Новость касается проекта по украинизации мировых памятников.
Елена Зеленская сообщила в своих соцсетях о запуске еще двух украиноязычных аудиогидов — в Национальном музее естественной истории в Люксембурге и на побережье Каспийского моря — в первом в мире пришвартованном в Баку танкере-музее «Сураханы».
Первая леди записала видеообращение к участникам запуска украиноязычных аудиогидов.
«Украинцам, которые есть или будут в Люксембурге или Азербайджане, будет что увидеть и услышать на родном языке. Следовательно, лучше понять новые страны. А может быть, и собственную историю. Потому что музеи объединяют мир, рассказывая о том, что важно для всех. Так сейчас делает и наш язык в проекте украинских аудиогидов», - сказала супруга президента.
На видео Елена предстала в деловом темно-изумрудном жакете приталенного силуэта на запах, без воротника и с тканевым поясом в тон. К нему первая леди прикрепила одну из любимых брошей – от украинского бренда GUZEMA. Брошь KVITKA ручной работы, созданная по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута.
У Зеленской была красивая укладка с локонами, нежный макияж и лаконичные серьги в ушах.
Напомним, сейчас действует 102 украиноязычных аудиога в 53 странах.