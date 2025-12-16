В изумрудном жакете и с символической брошью: красивая Елена Зеленская на мероприятии

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Реклама

Елена Зеленская приняла участие в итоговом заседании по реформе школьного питания. Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Первая леди появилась там в изумрудном жакете, к которому прикрепила одну из своих любимых брошей от украинского бренда GUZEMA. Аксессуар называется KVITKA - это ручная работа, созданная по мотивам творчества известного украинского художника Георгия Нарбута.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Аутфит Зеленская дополнила прической с локонами, макияжем в нежных оттенках и золотыми серьгами в ушах.

Реклама

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете с волнистыми лацканамии в блузке с кружевными манжетами пришла на мероприятие.