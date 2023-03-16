В изумрудном жакете и сине-желтом ожерелье: Урсула фон дер Ляйен в штаб-квартире ЕС

Президент Еврокомиссии с помощью аксессуара продемонстрировала свою поддержку украинского народа.

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сфотографировали, когда она сегодня, 16 марта, звонила в звонок, чтобы объявить о начале еженедельной встречи коллегии уполномоченных в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

На встрече коллегия обсуждает закон о важном сырье, долгосрочной стратегии конкурентоспособности ЕС и 30 лет единого рынка.

Там Урсула продемонстрировала деловой образ, состоявший из изумрудного жакета, бледно-зеленого топа и черных брюк.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

На шее у политика было ожерелье в цветах украинского флага – сине-желтое с жемчужиной посередине. Таким образом фон дер Ляйен демонстрирует свою поддержку Украине.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Глава Еврокомиссии сделала укладку с прикорневым объемом, легкий макияж и завершила лук жемчужными серьгами-пусетами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе Урсула появилась в жакете с сине-желтой лентой.

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