В изумрудном жакете на запах и с брошью-картой: новый красивый образ Елены Зеленской

Елена Зеленская через видеосвязь обратилась к участникам Украинской недели в Соединенном Королевстве «Открывай Украину: неделя знаний и культуры» в Лондоне. В рамках этой недели шесть ведущих университетов Великобритании присоединились к Глобальной коалиции украинских исследований.

Первая леди подчеркнула, что постоянное присутствие Украины в университетах мира очень важно. По ее словам, инвестиции в образование и культуру являются частью общей европейской безопасности.

«Это также об умении отличить факты от фейков, противостоять манипуляциям, избавиться от российского взгляда на геополитику, который Россия годами навязывала всему миру, зато наработать собственный взгляд, построенный на основательных знаниях. Человек, который владеет информацией, который умеет критически мыслить и анализировать, — свободный человек. Страна, люди которой осведомлены не из соцсетей, а из академических источников, — это страна, которая выстоит», — сказала Елена Зеленская.

На видео жена президента предстала в элегантном жакете на запах изумрудного цвета. Наряд имел V-образный вырез и тканевый пояс в тон на талии.

Елена сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж. Уши она украсила серьгами-пусетами, а к жакету прикрепила брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova.

Напомним, Елена Зеленская появилась в Бородянке в черном жакете без воротника и с черными пуговицами.