В изумрудной блузке и белой юбке: красивый выход королевы Рании

Королева Иордании Рания пребывает с официальном визитом в США.

Вчера супруга короля Абдаллы II встретилась с президентом страны Джо Байденом и его женой Джилл Байден. Встреча прошла в Белом доме.

50-летняя Рания появилась перед фотографами в красном платье длины миди с фурнитурой-украшением в зоне декольте и широким кожаным поясом на талии. Туфли-лодочки и красный клатч прекрасно дополнили образ королевы.

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Также в Instagram-аккаунте королевской четы Иордании появились фотографии с нового мероприятия. На них королева Рания запечатлена в красивой блузке изумрудного цвета и белой юбке с высокой талией и тонким ремешком на ней. Образ дополняет красивая укладка локонами и, как всегда, достаточно насыщенный макияж на лице королевы. Рядом с Ранией был запечатлен и ее супруг король Абдалла, он был в костюме, голубой рубашке и сливовом галстуке.

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