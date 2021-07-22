В изумрудной блузке и белой юбке: красивый выход королевы Рании

Королева Иордании Рания пребывает с официальном визитом в США.
Вчера супруга короля Абдаллы II встретилась с президентом страны Джо Байденом и его женой Джилл Байден. Встреча прошла в Белом доме.
50-летняя Рания появилась перед фотографами в красном платье длины миди с фурнитурой-украшением в зоне декольте и широким кожаным поясом на талии. Туфли-лодочки и красный клатч прекрасно дополнили образ королевы.
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Также в Instagram-аккаунте королевской четы Иордании появились фотографии с нового мероприятия. На них королева Рания запечатлена в красивой блузке изумрудного цвета и белой юбке с высокой талией и тонким ремешком на ней. Образ дополняет красивая укладка локонами и, как всегда, достаточно насыщенный макияж на лице королевы. Рядом с Ранией был запечатлен и ее супруг король Абдалла, он был в костюме, голубой рубашке и сливовом галстуке.
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