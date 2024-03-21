В изумрудной блузке и белых брюках: королева Летиция впечатлила новым образом

Королева Летиция приняла участие в церемонии вручения премий Discapnet Awards for Accessible Technologies Фонда ONCE в области доступных технологий, которая прошла сегодня в Мадриде.

Ее Величество появилась на публике в изумрудной атласной рубашке с отделкой на рукавах, которую дополнила прямыми белыми брюками-клеш со стрелками и белым кожаным поясом, и темно-зелеными туфлями-лодочками из кожи рептилии на каблуках.

Летиция продемонстрировала свою естественную укладку с боковым пробором, а также нежный макияж с розовыми тенями и блеском на губах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В ушах у королевы были серьги из розового золота, бриллиантов и изумрудов от Gold & Roses, одного из любимых брендов Летиции, а также кольцо Coreterno.

В прошлый свой выход Летиция произвела фурор в классических черных брюках и твидовом красном жакете, когда появилась на церемонии вручения помощи в области социальных действий от Фонда Мутуа Мадриленья в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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