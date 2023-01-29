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В изумрудной блузке и брюках: принцесса Уэльская встретилась с детьми

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
884
Время на прочтение
3 мин
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В изумрудной блузке и брюках: принцесса Уэльская встретилась с детьми

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин запускает новую кампанию для Центра раннего детства Королевского фонда.

В соцсетях принцесса Уэльская опубликовала письмо, в котором объявила о новой кампании для своего Центра раннего детства Королевского фонда.

"На этой неделе я рада сообщить, что Центр раннего детства Королевского фонда запустит новую крупную информационную кампанию, подчеркивающую исключительную важность первых пяти лет нашей жизни для формирования взрослых, которыми мы становимся", - написала мать троих детей. "В самом раннем детстве наш мозг развивается с удивительной скоростью — быстрее, чем в любое другое время нашей жизни. Наш опыт, отношения и окружение в этом юном возрасте формируют основу того, как мы будем жить во взрослом возрасте. Это когда мы учимся понимать себя, понимать других и понимать мир, в котором мы живем".

Но как общество мы в настоящее время тратим гораздо больше времени и энергии на более позднюю жизнь. Я абсолютно уверенна, что эта долгосрочная кампания изменит это. Она начнется с освещения того, как мы развиваемся в раннем детстве и почему эти годы так важны для формирования того, кем мы становимся. Ко мне присоединятся замечательные группа экспертов, занимающихся наукой, исследованиями, разработкой политики и передовой практикой, а также захватывающая группа известных лиц из музыки, спорта и телевидения, чтобы показать всем нам, почему заботиться об этом в наших интересах.

Нам всем нужно знать о критической важности нашего раннего детства", - сказала Кейт. "Это действительно годы, не похожие ни на какие другие в нашей жизни. Я призываю всех, кто читает это, воспользоваться возможностью, чтобы узнать больше об этом невероятном периоде жизни, вспомнить свое собственное детство и то, как оно сформировало вас, и, самое главное, спросить себя, что вы можете сделать, чтобы сделать мир более благосклонным и любящим местом для наших детей. Потому что здоровые, счастливые дети формируют здоровое, счастливое будущее", - написала Кэтрин в письме.

В Твиттере принца и принцессы Уэльских также поделились новыми снимками с визита Кэтрин в лондонскую школу. Там Ее Высочество появилась в изумрудной блузке с бантом и черных брюках со стрелками.

Напомним, принцесса Кейт открыла Центр раннего детства в июне 2021 года, чтобы "повысить осведомленность о том, почему первые пять лет жизни так важны для наших будущих жизненных результатов, и что мы можем сделать как общество, чтобы воспользоваться этой прекрасной возможностью создать более счастливое, более психически здоровое, более заботливое общество", пишет People. Центр появился в результате десятилетней работы Кейт в общественной жизни, в течение которой она увидела, что многие жизненные проблемы — от психического здоровья до наркомании — могут корениться в трудностях, с которыми сталкиваются дети и их семьи в раннем возрасте.

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Дата публикации
Просмотры
884
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