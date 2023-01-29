В изумрудной блузке и брюках: принцесса Уэльская встретилась с детьми

В соцсетях принцесса Уэльская опубликовала письмо, в котором объявила о новой кампании для своего Центра раннего детства Королевского фонда.

"На этой неделе я рада сообщить, что Центр раннего детства Королевского фонда запустит новую крупную информационную кампанию, подчеркивающую исключительную важность первых пяти лет нашей жизни для формирования взрослых, которыми мы становимся", - написала мать троих детей. "В самом раннем детстве наш мозг развивается с удивительной скоростью — быстрее, чем в любое другое время нашей жизни. Наш опыт, отношения и окружение в этом юном возрасте формируют основу того, как мы будем жить во взрослом возрасте. Это когда мы учимся понимать себя, понимать других и понимать мир, в котором мы живем".

Но как общество мы в настоящее время тратим гораздо больше времени и энергии на более позднюю жизнь. Я абсолютно уверенна, что эта долгосрочная кампания изменит это. Она начнется с освещения того, как мы развиваемся в раннем детстве и почему эти годы так важны для формирования того, кем мы становимся. Ко мне присоединятся замечательные группа экспертов, занимающихся наукой, исследованиями, разработкой политики и передовой практикой, а также захватывающая группа известных лиц из музыки, спорта и телевидения, чтобы показать всем нам, почему заботиться об этом в наших интересах.

Нам всем нужно знать о критической важности нашего раннего детства", - сказала Кейт. "Это действительно годы, не похожие ни на какие другие в нашей жизни. Я призываю всех, кто читает это, воспользоваться возможностью, чтобы узнать больше об этом невероятном периоде жизни, вспомнить свое собственное детство и то, как оно сформировало вас, и, самое главное, спросить себя, что вы можете сделать, чтобы сделать мир более благосклонным и любящим местом для наших детей. Потому что здоровые, счастливые дети формируют здоровое, счастливое будущее", - написала Кэтрин в письме.

В Твиттере принца и принцессы Уэльских также поделились новыми снимками с визита Кэтрин в лондонскую школу. Там Ее Высочество появилась в изумрудной блузке с бантом и черных брюках со стрелками.

Ahead of the launch of our new campaign designed to raise awareness of the critical importance of early childhood, The Princess of Wales has written an open letter outlining why this issue is so important.https://t.co/4L9ujhOdoP#ShapingUs pic.twitter.com/9zbOBRD8Rd — The Royal Foundation Centre for Early Childhood (@Earlychildhood) January 29, 2023

Напомним, принцесса Кейт открыла Центр раннего детства в июне 2021 года, чтобы "повысить осведомленность о том, почему первые пять лет жизни так важны для наших будущих жизненных результатов, и что мы можем сделать как общество, чтобы воспользоваться этой прекрасной возможностью создать более счастливое, более психически здоровое, более заботливое общество", пишет People. Центр появился в результате десятилетней работы Кейт в общественной жизни, в течение которой она увидела, что многие жизненные проблемы — от психического здоровья до наркомании — могут корениться в трудностях, с которыми сталкиваются дети и их семьи в раннем возрасте.

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