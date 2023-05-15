В изумрудной макси-юбке и сапогах: герцогиня Софи на королевской выставке лошадей

Не только леди Луиза участвовала в Королевской Виндзорской выставке лошадей 2023 года в Хоум-парке.

Герцогиня Эдинбургская Софи также посещала это королевское мероприятие. Супруга принца Эдварда приехала на выставку в байкерской замшевой куртке коньячного цвета от бренда Paige, под которой была двухцветная кофта в рубчик и которую герцогиня сочетала с плиссированной юбкой-миди с высокой талией от Alberta Ferretti красивого изумрудного цвета и бежевыми замшевыми сапогами от Gianvito Rossi.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Обувь была очень удобной, в ней Софи с легкостью перемещалась по мокрым камням в реке. На груди у герцогини Эдинбургской висела золотая длинная цепочка, в ушах были скромные серьги, а на лице - простой макияж. Волосы она собрала в низкий хвост.

Напомним, дочь Софи и Эдварда - леди Луиза Виндзор - управляла повозкой на Royal Windsor Horse Show. Внучка принца Филиппа продолжает заниматься его любимым делом.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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