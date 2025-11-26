В изумрудной рубашке и брюках-палаццо: королева Рания в стильном образе приехала в университет

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

На мероприятии королева продемонстрировала свою преданность молодежи, приняв участие в праздновании двадцатой годовщины Королевской ассоциации по повышению осведомленности в вопросах здоровья.

В своих аккаунтах в социальных сетях королева Рания выразила свою воодушевление от «встречи с такими энергичными и проницательными студентами».

Ее визит был приурочен к 20-летию Королевской ассоциации по повышению осведомленности в вопросах здоровья, которая занимается продвижением здоровья, благополучия населения и здорового образа жизни. Во время экскурсии по университету Рания посетила библиотеку, пообщалась со студентами и даже присела за парту, чтобы внимательно послушать презентацию.

В этот раз она приехала на мероприятие в белых брюках-палаццо Palmer Harding, в сочетании с подходящей вололазкой и дополнила ансамбль оливково-зеленой рубашкой Alaïa с длинными рукавами. На плече у Рании была двухцветная сумка-бочонок от Loewe, а обула замшевые туфли-лодочки на каблуках Jennifer Chamandi. Рания надела черные очки от солнца, сделала волнистую укладку, синий маникюр и насыщенный макияж.

