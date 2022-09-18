В изумрудной рубашке и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская во время онлайн встречи

Первая леди Украины провела серию видеоразговоров с участницами второго саммита первых леди и джентльменов.
Елена Зеленская провела онлайн встречу с представительницами стран, которые присоединились к Саммиту первых леди и джентльменов. Она пообщалась с первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой, супругой премьер-министра Греции Маревой Грабовски-Мицотакис, супругой президента ФРГ Эльке Бюденбендер и первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар де Лассо.
В Instagram первая леди Украины опубликовала снимки, сделанные во время видеосвязи.
"Украинские дети с тяжелыми заболеваниями в больницах Лодзи, Торуня, Кракова. Польша остается самым большим хабом для медицинской эвакуации из Украины.
Более 1200 наших детей прошли программу оздоровления в Греции. И скоро туда поедут американские психологи, чтобы работать еще с психическим здоровьем новых групп юных украинцев.
Но часто преодолеть печаль, интегрироваться в новую среду и сохранять связь с родными помогает чтение. В рамках нашего проекта "Украинская книжная полочка" в библиотеках Германии появились издания на украинском языке. А скоро будут еще и аудиокниги, начитанные родными для детей голосами. Это уже другой проект – "Истории лучшего времени", в рамках которого книгу может озвучить отец или мама. Все эти инициативы мы реализуем совместно с женами лидеров других стран.
Так продолжаем наш Саммит первых леди и джентльменов – в еженедельной серии разговоров с коллегами обсуждаем, что удалось воплотить и что планируем", — написала Елена.
Во время онлайн встречи первая леди Украины предстала в изумрудной рубашке со скрытыми пуговицами. Волосы она собрала в низкий хвост, выпустив с одной стороны прядь.
Аутфит Елена дополнила макияжем с акцентом на глазах и серебряными лаконичными серьгами.
Напомним, недавно Зеленская вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили школы в Ирпене.
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