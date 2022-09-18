В изумрудной рубашке и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская во время онлайн встречи

Елена Зеленская провела онлайн встречу с представительницами стран, которые присоединились к Саммиту первых леди и джентльменов. Она пообщалась с первой леди Польши Агатой Корнгаузер-Дудой, супругой премьер-министра Греции Маревой Грабовски-Мицотакис, супругой президента ФРГ Эльке Бюденбендер и первой леди Эквадора Марией де Лурдес Альсивар де Лассо.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В Instagram первая леди Украины опубликовала снимки, сделанные во время видеосвязи.

"Украинские дети с тяжелыми заболеваниями в больницах Лодзи, Торуня, Кракова. Польша остается самым большим хабом для медицинской эвакуации из Украины.

Более 1200 наших детей прошли программу оздоровления в Греции. И скоро туда поедут американские психологи, чтобы работать еще с психическим здоровьем новых групп юных украинцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Но часто преодолеть печаль, интегрироваться в новую среду и сохранять связь с родными помогает чтение. В рамках нашего проекта "Украинская книжная полочка" в библиотеках Германии появились издания на украинском языке. А скоро будут еще и аудиокниги, начитанные родными для детей голосами. Это уже другой проект – "Истории лучшего времени", в рамках которого книгу может озвучить отец или мама. Все эти инициативы мы реализуем совместно с женами лидеров других стран.

Так продолжаем наш Саммит первых леди и джентльменов – в еженедельной серии разговоров с коллегами обсуждаем, что удалось воплотить и что планируем", — написала Елена.

Во время онлайн встречи первая леди Украины предстала в изумрудной рубашке со скрытыми пуговицами. Волосы она собрала в низкий хвост, выпустив с одной стороны прядь.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила макияжем с акцентом на глазах и серебряными лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, недавно Зеленская вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен посетили школы в Ирпене.

Читайте также: