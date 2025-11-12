ТСН в социальных сетях

Общество
55
1 мин

В изумрудной рубашке и юбке в принт: королева Мэри посетила климатический саммит

Королева Мэри посетила климатический саммит ООН COP30, который проходит в бразильском городе Белене.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Associated Press

Ее Величество приняла участие в конференции COP30, а после была официально принята губернатором штата в выставочном и конференц-центре региона Амазонас «Ангар», который является официальным местом проведения климатического саммита.

Помимо прочего, королева Мэри посетила датский павильон и приняла участие в мероприятиях, посвященных энергетике и экономике замкнутого цикла.

Королева Мэри / © Associated Press

Королева Мэри / © Associated Press

Королева Дании появилась на публике в зеленой блузке от Stella Mccartney, юбке от Off-White и дополнила образ золотыми серьгами-кольцами Dulong Fine Jewelry, тонкой золотой цепочкой на шее Louise Grønlykke, несколькими браслетами на запястье и кольцами на пальце и светлым маникюром.

Мэри выглядела очаровательно, сделав укладку волнами и достаточно выразительный макияж на лице.

Королева Мэри / © Associated Press

Королева Мэри / © Associated Press

Напомним, недавно в брючном костюме похожего цвета королева Мэри посетила Латвийский национальный художественный музей.

55
