- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
В изумрудной рубашке и юбке в принт: королева Мэри посетила климатический саммит
Королева Мэри посетила климатический саммит ООН COP30, который проходит в бразильском городе Белене.
Ее Величество приняла участие в конференции COP30, а после была официально принята губернатором штата в выставочном и конференц-центре региона Амазонас «Ангар», который является официальным местом проведения климатического саммита.
Помимо прочего, королева Мэри посетила датский павильон и приняла участие в мероприятиях, посвященных энергетике и экономике замкнутого цикла.
Королева Дании появилась на публике в зеленой блузке от Stella Mccartney, юбке от Off-White и дополнила образ золотыми серьгами-кольцами Dulong Fine Jewelry, тонкой золотой цепочкой на шее Louise Grønlykke, несколькими браслетами на запястье и кольцами на пальце и светлым маникюром.
Мэри выглядела очаровательно, сделав укладку волнами и достаточно выразительный макияж на лице.
Напомним, недавно в брючном костюме похожего цвета королева Мэри посетила Латвийский национальный художественный музей.