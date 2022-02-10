В изумрудной тунике и роскошных украшениях: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на официальном приеме

В изумрудной тунике и роскошных украшениях: герцогиня Камилла с мужем Чарльзом на официальном приеме

Вчера вечером, 9 февраля, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили прием в честь Британского азиатского фонда в Британском музее в Лондоне.

Королевская пара приехала, чтобы отметить работу Британско-азиатского фонда (British Asian Trust), работающей над сокращением бедности и неблагополучия общин в Южной Азии. Фонд был основан в 2007 году принцем Чарльзом.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

На прием 74-летняя Камилла приехала в изумрудной тунике с вышивкой, брюках и черных кожаных туфлях на каблуках. В руках у нее был черный клатч, украшен заклепками, на запястье – золотой браслет, а гарнитур с изумрудами, состоящий из колье и серег завершал образ. У герцогини была очень красивая укладка и идеальный макияж.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Принц Чарльз был в черном костюме, идеально выглаженной белоснежной рубашке и лаковых туфлях. Он был с черным галстуком-бабочкой и с платком в нагрудном кармане. А на пальце принца сверкал перстень.

Напомним, сегодня стало известно, что принц Уэльский получил положительный тест на COVID-19.

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