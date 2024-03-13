В изумрудных брюках и лоферах: королева Летиция на приеме во дворце Сарсуэла

Король Филипп VI и королева Летиция принимали сегодня комитет CERMI во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Ее и Его Величества приняли во дворце делегацию Испанского комитета представителей людей с ограниченными возможностями. На мероприятии королева продемонстрировала эффектный образ, который состоял из изумрудных брюк с высокой талией и большими карманами от Hugo Boss и сочетала их с черным джемпером с круглым вырезом и длинными рукавами и ремнем того же цвета с серебряной пряжкой.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция дополнила образ кожаными черными лоферами тоже от Hugo Boss, в них Летиция уже появлялась на публике, когда они с мужем Филиппом отправлялись на частный ужин в честь празднования 60-летия инфанты Елены, сестры короля.

Сегодня Летиция надела изумрудные серьги от Gold&Roses, сделала традиционный макияж и распустила свое идеальное каре. А на ее пальце сверкало несменное кольцо Coreterno.

Король Филипп VI выглядел элегантно в светло-сером костюме в полоску, рубашке и в галстуке в принт.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

В понедельник король и королева присутствовали на памятном мероприятии по случаю Европейского дня жертв терроризма в галерее Королевской коллекции в Мадриде.

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