В изумрудных оттенках: королева Максима в стильном образе приехала в Нью-Йорк

Королева Максима находится в Нью-Йорке в качестве специального адвоката Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. Королева посетила смотровую площадку The Edge.

Ее Величество была одета в уютный изумрудный пуловер и кардиган сверху, а также песочного цвета юбку с градиентом. У нее на плече была изумрудная кожаная сумка, волосы распущены, а в ушах массивные серьги. Также из украшений Максима надела золотой браслет с цветными камнями и часы на черном кожаном ремешке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам деловой лук Максимы в платье в мелкий принт "гусиная лапка" от Natan Couture, красном пальто Max Mara с поясом на талии и ему в тон подобрала шарф, кожаные перчатки и сапоги Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Читайте также:

Красивые образы королевы Максимы (48 фото)