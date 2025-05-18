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Дата публикации
Категория
Общество
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В изысканном наряде и с ободком-мантильей: Елена Зеленская с мужем посетила инаугурационную мессу Папы Римского

Президентские супруги в черных нарядах появились на Святой мессе в честь начала понтификата Папы Льва XIV в Ватикане.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетили инаугурационную мессу Папы Римского Льва XIV, которая прошла на площади Святого Петра в Ватикане.

Первая леди появилась там в образе total black, соответствующего дресс-коду для аудиенции с Папой Римским. На Зеленской был изысканный наряд, состоявший из жакета приталенного силуэта и без воротника, шелковой блузке с драпировкой и юбке длины миди. Талию первая леди подчеркнула черным тонким ремешком.

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Аутфит Елена дополнила черными капроновыми колготами и черными кожаными туфлями с острыми носками и на шпильках. Голову она покрыла черным ободком с мантильей.

У супруги президента была красивая прическа с локонами, макияж в нежных оттенках, золотые серьги-пусеты в ушах и черные солнцезащитные очки на лице. К жакету она прикрепила символическую золотую брошь из коллаборации украинских брендов Guzema Fine Jewelry X Gunia Project под названием «Незалежна». В основе броши – цветок из рушников Украины ХІХ-ХХ веков.

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Елена и Владимир Зеленские / © Associated Press

Владимир Зеленский был одет в черный наряд от украинского дизайнера Виктора Анисимова, состоявшего из пиджака-куртки с большими накладными карманами и брюк, а также футболку. Одежду президент скомбинировал с черными кроссовками.

Владимир Зеленский и королева Летиция / © Associated Press

Владимир Зеленский и королева Летиция / © Associated Press

Напомним, на инаугурационную мессу Папы Римского приехали также королева Матильда и король Филипп и королева Летиция с мужем Филиппом VI.

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