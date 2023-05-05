В изысканном платье и с золотой брошью: Елена Зеленская приехала в Букингемский дворец

Первая леди посетила прием перед коронацией вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Елена Зеленская прибыла в Букингемский дворец на предкоронационный прием для генерал-губернаторов, премьер-министров и других иностранных гостей, который устроили король Чарльз III и королева-консорт Камилла.
Первая леди Украины была в компании премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Зеленская выглядела роскошно. На ней было изысканное черное платье миди с воротником-стойкой и черным поясом на талии. Наряд первая леди дополнила бежевыми туфлями на шпильках.
Платье она украсила золотой цветочной брошью, в ушах у нее были золотые серьги-пусеты. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили красивый образ Елены.
На приеме Зеленска лично пообщалась с королем Чарльзом III. Фотографам удалось запечатлеть, как они мило друг другу улыбались.
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