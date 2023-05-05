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В изысканном платье и с золотой брошью: Елена Зеленская приехала в Букингемский дворец

В изысканном платье и с золотой брошью: Елена Зеленская приехала в Букингемский дворец

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1766
Время на прочтение
1 мин
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В изысканном платье и с золотой брошью: Елена Зеленская приехала в Букингемский дворец

Елена Зеленская / Фото: Getty Images

Первая леди посетила прием перед коронацией вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Елена Зеленская прибыла в Букингемский дворец на предкоронационный прием для генерал-губернаторов, премьер-министров и других иностранных гостей, который устроили король Чарльз III и королева-консорт Камилла.

Первая леди Украины была в компании премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Елена Зеленская и Денис Шмигаль прибыли на предкоронационный прием / © Associated Press
Елена Зеленская и Денис Шмигаль прибыли на предкоронационный прием / Фото: Associated Press

Зеленская выглядела роскошно. На ней было изысканное черное платье миди с воротником-стойкой и черным поясом на талии. Наряд первая леди дополнила бежевыми туфлями на шпильках.

Елена Зеленская прибыла на прием в Букингемский дворец / © Associated Press
Елена Зеленская прибыла на прием в Букингемский дворец / Фото: Associated Press

Платье она украсила золотой цветочной брошью, в ушах у нее были золотые серьги-пусеты. Аккуратная укладка и нежный макияж завершили красивый образ Елены.

Елена Зеленская прибыла на прием в Букингемский дворец / © Associated Press
Елена Зеленская прибыла на прием в Букингемский дворец / Фото: Associated Press

На приеме Зеленска лично пообщалась с королем Чарльзом III. Фотографам удалось запечатлеть, как они мило друг другу улыбались.

Елена Зеленская общается с королем Чарльзом III на предкоронационном приеме / © Getty Images
Елена Зеленская общается с королем Чарльзом III на предкоронационном приеме / Фото: Getty Images
Елена Зеленская и король Чарльз III / © Associated Press
Елена Зеленская и король Чарльз III / Фото: Associated Press
Елена Зеленская и король Чарльз III / © Associated Press
Елена Зеленская и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
1766
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