В изысканном платье с прозрачными рукавами: элегантная Брижит Макрон на государственном ужине в Париже
Первая леди Франции продемонстрировала красивый вечерний образ от Dior.
Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит Макрон организовали в Елисейском дворце государственный ужин по случаю визита в страну президента Индонезии — важной дипломатической встречи в рамках Франко-индонезийского года инноваций.
Первая леди Франции выбрала для такого события элегантный образ. На ней было изысканное черное платье макси по фигуре от бренда Dior. Наряд имел высокий воротник-стойку, длинные прозрачные рукава и разрез сзади на юбке.
Аутфит Брижит дополнила замшевыми черными туфлями-лодочками на шпильках и классической черной стеганой сумочкой Dior.
У госпожи Макрон была элегантная прическа с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, бриллиантовые серьги в ушах, браслеты и кольца с бриллиантами, а также часы.
